Защитник СКА одним ударом уложил нападающего «Сочи» на лёд

и нападающий южной командыустроили небольшую словесную перепалку. После этого игроки схватили друг друга. Хоккеист СКА сбросил перчатку и одним ударом уложил соперника на лёд.

Судья быстро вмешался и выписал Камалову малый штраф за грубость.Напомним, в Сочи на стадионе «Большой» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Сочи» принимал СКА. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:4 (0:2, 3:1, 2:1).

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