Защитник «Питтсбурга»поделился ожиданиями от матча с «Сан-Хосе». Это будет первая встреча с бывшим клубом на площадке «Шаркс». «У меня осталось здесь много хороших воспоминаний. Я надеюсь получить их ещё больше в завтрашнем матче. Приятно вернуться в Сан-Хосе. Будет приятно увидеть много знакомых лиц и встретить много людей, которых я давно не видел. Однако мы намерены победить. Несмотря на то что наши результаты пока далеки от ожидаемых, я всё равно чувствую, что мы хорошая хоккейная команда

. Мы собираемся прибавлять игру за игрой», — цитирует Карлссона пресс-служба клуба. Карлссон набрал 243 (52+191) очка в 293 матчах регулярного чемпионата за пять сезонов в составе «Шаркс». В текущем сезоне Карлссон набрал шесть очков (2+4) в девяти матчах

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