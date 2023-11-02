Защитник «Спартака» Классен: Соболев сказал, что не коснулся мяча при втором пенальти

«Почему результат в Кубке и чемпионате отличается? Мы же с «Краснодаром» не очень хорошо сыграли и проиграли. Думаю, эта игра была не самой нашей лучшей игрой. Надо добавлять и в Кубке, и в чемпионате.

Соболев сказал, что не коснулся мяча при втором пенальти. Мы смотрели — вроде не коснулся, когда нога под мяч ушла», — сказал Классен в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой. Напомним, на 84-й минуте матча форвард московской команды Александр Соболев сравнял счёт с пенальти — 3:3. Но гол отменили. Соболев умудрился при исполнении удара сделать два касания — мяч чиркнул по левой опорной ноге, а удар уже с правой пошёл за пределами правил. После этого нападающий накричал на арбитра и получил за это жёлтую карточку.

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