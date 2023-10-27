Защитник «Лады» снёс с ног игрока «Ак Барса» мощным силовом, а через 30 секунд забил гол

К концу второго периода счёт 3:3.на входе в свою зону применил мощный силовой приём против хоккеиста «Ак Барса», снеся соперника в ног.

Шайба попала к нападающему «Лады» Скотту Космачуку. Форвард убежал в атаку и нанёс бросок, однако вратарь казанцевПосмотреть видео можно на

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