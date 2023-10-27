Зачем ХАМАС в Москву позвали – DW

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МИД РФ подтвердил прибытие в Москву делегации ХАМАСМария Захарова подтвердила прибытие в Москву делегации палестинской группировки ХАМАС. Прочитайте больше ⮕

В Израиле обиделись на приглашение делегации ХАМАС в МосквуИзраиль считает приглашение делегации ХАМАС в Москву «недостойным шагом», следует из заявления израильского МИД Прочитайте больше ⮕

МИД РФ: в Москве находятся представители ХАМАС и замглавы МИД ИранаВ Москву прибыла делегация ХАМАС. Нахождение в столице России представителей палестинского движения подтвердила на брифинге официальный представитель МИД Мария Захарова. Прочитайте больше ⮕

Приехавший в Москву лидер ХАМАС назвал роль России в урегулировании конфликтаРоссия способна сыграть значительную роль в урегулировании конфликта в секторе Газа и доставке помощи в анклав. Об этом заявил член политбюро ХАМАС Хусам Бадран, посетивший Москву. Он отметил, что ХАМАС ценит роль России на международном уровне, а особенно использование ею права вето в СБ ООН. Прочитайте больше ⮕

В Кремле прокомментировали реакцию Израиля на визит ХАМАС в МосквуПресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил во время брифинга, что необходимо продолжать контакты со всеми сторонами палестино-израильского конфликта. Прочитайте больше ⮕

В Кремле не будут встречаться с представителем ХАМАС, прилетевшим в МосквуПереговоры состоялись в МИД РФ. Прочитайте больше ⮕