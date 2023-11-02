Захарова назвала возможные последствия идеи Парижа создать коалицию против ХАМАС

«Как представляется, французская идея и воинственные заявления ряда других международных игроков, подкрепляемые наращиванием внерегиональными силами своего военного присутствия в Восточном Средиземноморье, чреваты дальнейшей эскалацией вооруженного противостояния на Ближнем Востоке, интернационализацией конфликта, втягиванием в него новых участников», —приводит агентство ее слова.

Захарова отметила, что в широком плане это «далеко не первая» французская инициатива, которая «не зрит в корень проблемы». Зачастую, по ее словам, идеологически мотивированные действия Парижа приводят лишь к «дестабилизации обстановки в отдельных странах и целых регионах мира».

Кроме того, дипломат подчеркнула, что если Франции хочется внести свой вклад в работу над прекращением огня в зоне палестино-израильского конфликта, то она могла бы поддержать российскую позицию, которая концентрируется на политико-дипломатических средствах урегулирования ситуации. headtopics.com

«Именно поэтому мы призываем израильтян и палестинцев к скорейшему запуску прямых переговоров по обсуждению всех спорных вопросов», — резюмировала официальный представитель МИД РФ. По силам меры: РФ готова помочь остановить войну между Израилем и ХАМАС Сергей Лавров обсудил в Иране не только конфликт на Ближнем Востоке, но и договор между Ереваном и Баку Ранее, 24 октября, президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху заявил, что Франция и Израиль могут создать региональную коалицию для борьбы с терроризмом.

В ответ на это официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что России необходимо сохранять сбалансированную позицию в отношении палестино-израильского конфликта, обозначенную президентом РФ Владимиром Путиным. Он обратил внимание на то, что Россия знает, что такое терроризм и как с ним надо бороться. headtopics.com

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