Захарова: киевский режим сыграл ключевую роль в инциденте в аэропорту Махачкалы

«В реализации очередной деструктивной акции непосредственная и ключевая роль была отведена преступному киевскому режиму, который, в свою очередь, действовал руками осевших там отъявленных русофобов», — подчеркнула она.

По её словам, лишним доказательством этого является содержание заявлений Владимира Зеленского, а также та оперативность, с которой они появились. Она подчеркнула, что информационная диверсия киевских спецслужб носила «скоординированный характер».

«Показательно, что в призывах к беспорядкам были замечены ресурсы, связанные с беглым провокатором Ильей Пономарёвым ранее неоднократно вызывающе заявлявшем о желании нанести ущерб Российской Федерации», — добавила она.* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 21.10.2022. Внесен в перечень террористов и экстремистов, по решению Росинформмониторинга от 25.01.2023. headtopics.com

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