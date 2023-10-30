Захарова: киевский режим сыграл ключевую роль в инциденте в аэропорту Махачкалы

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Ключевая роль в деструктивной акции в аэропорту Махачкалы была отведена киевскому режиму, который оперативно отреагировал на события. Об этом говорится в распространенномПатриарх Кирилл заявил об отсутствии оправданий тем, кто планировал беспорядки в Махачкале

"В реализации очередной деструктивной акции непосредственная и ключевая роль была отведена преступному киевскому режиму, который, в свою очередь, действовал руками осевших там отъявленных русофобов, - подчеркнула дипломат. - Оперативность заявлений и публикаций Владимира Зеленского, а также их содержание являются прямым свидетельством того, что информационная диверсия, предпринятая киевскими спецслужбами, носит скоординированный характер.

Как указала Захарова, массовые беспорядки в Дагестане являются следствием "спланированной и осуществленной извне провокации, направленной на подрыв гармоничного развития и этноконфессионального единства народа Российской Федерации". "Они были инспирированы теми, кто уже неоднократно прибегал к откровенно экстремистским и террористическим методам с целью дестабилизации внутриполитической ситуации в России", - отмечается в комментарии. headtopics.com

"Активизация диверсионно-подрывной работы украинских спецслужб на российском направлении вполне объяснима. Киевский режим в настоящее время максимально заинтересован в дестабилизации ситуации в России и ее дискредитации на международной арене на фоне угасающего внимания мировой общественности к кризису вокруг Украины", - добавила дипломат.

По словам официального представителя МИД РФ, Москва и впредь будет продолжать играть стабилизирующую роль в международных делах, в том числе в ближневосточном урегулировании с опорой на взаимоуважительные отношения со всеми государствами региона, добиваться разрешения споров и конфликтов на основе цивилизованного диалога. headtopics.com

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