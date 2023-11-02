Захарова осудила план Макрона по созданию коалиции против ХАМАС

Москва, 2 ноября - АиФ-Москва. Идея президента Франции Эммануэля Макрона о создании коалиции для борьбы с палестинским движением ХАМАС может обернуться эскалацией палестино-израильского конфликта и втягиванием в него других государств. Об этом в беседе с РИА Новости заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Напомним, 24 октября стало известно, что Макрон в ходе своего визита солидарности в Израиль заявил о необходимости создания международной коалиции для борьбы с ХАМАС. Захарова убеждена, что международное сообщество уже давно относится к подобным предложениям Парижа со скепсисом.

«Идеологически мотивированные действия Парижа зачастую дают обратный эффект, привoдят лишь к дестабилизации обстановки в отдельных странах и целых регионах мира. Если Франция действительно хочет внести свой вклад в работу над прекращением огня и кровопролития в зоне конфликта, то она могла бы поддержать нашу (российскую — прим. ред. headtopics.com

Мария Захарова обратила внимание, что Москва призывает обе стороны конфликта к немедленному началу переговоров и выступает за создание независимого государства Палестина в границах 1967 года.Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что при создании Израиля речь также шла и об учреждении суверенной Палестины. Однако в итоге этого так и не произошло.

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