Захарова: к событиям в Махачкале причастен киевский режим

Внешние силы намеренно пытаются подорвать гармоничное развитие и этноконфессиональное единство в России, продолжила Захарова.отреагировали на ситуацию "оперативно и недвусмысленно".

Как говорится в комментарии, опубликованном в понедельник на сайте Министерства иностранных дел, полиция дала "слаженный и четкий ответ" на действия провокаторов. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту проникновения на территорию аэропорта "Уйташ" в Махачкале, погромам в здании аэропорта, а также нападению на сотрудников правоохранительных органов. Выяснены личности более 150 активных участников беспорядков, 60 из них задержаны.

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Захарова: ключевую роль в беспорядках в Махачкале сыграл киевский режимОни стали следствием спланированной и осуществленной извне провокации. Прочитайте больше ⮕

Захарова указала на роль Киева в беспорядках в аэропорту МахачкалыКлючевую роль в инциденте в аэропорту Махачкалы сыграл киевский режим, заявила в понедельник, 30 октября, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Новость дополняется Прочитайте больше ⮕

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Выпуск новостей в 14:00 от 30.10.2023. Новости. Первый каналСмотрите в этом выпуске: Владимир Путин проведет совещание по событиям в Махачкале; в Восточном Иерусалиме неизвестный напал на сотрудника израильской полиции. Прочитайте больше ⮕