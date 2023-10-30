Захарова связала антиеврейские беспорядки в Дагестане с украинскими спецслужбами

За антиеврейскими беспорядками в Дагестане стояли украинские спецслужбы, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ее цитирует ТАСС.

«Киевский режим в настоящее время максимально заинтересован в дестабилизации ситуации в России и ее дискредитации на международной арене на фоне угасающего внимания мировой общественности к кризису вокруг Украины», — сказала она.

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