Москва, 30 октября - АиФ-Москва. Основная роль в деструктивной акции в аэропорту Махачкалы была отведена киевскому режиму. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она отметила, что беспорядки в Дагестане стали следствием спланированной и осуществленной извне провокации. «В реализации очередной деструктивной акции непосредственная и ключевая роль была отведена преступному киевскому режиму, который в свою очередь действовал руками осевших там отъявленных русофобов», - сказала она.

Оперативная реакция на события в Дагестане президента Украины Владимира Зеленского доказывает причастность украинской стороны к произошедшему. В настоящее время Киев максимально заинтересован в дестабилизации ситуации в РФ. Это связано с тем, что в мире угасает внимание к происходящему вокруг Украины, отметила Захарова. headtopics.com

Беспорядки в Дагестане были направлены на подрыв гармоничного развития и этноконфессионального единства народа России, продолжила дипломат. Оперативная реакция руководства РФ, а также слаженные и четкие действия российских правоохранителей представляют собой ответ тем, кто пытается посеять смуту и раздор в России.

29 октября толпа протестующих против конфликта на Ближнем Востоке прорвалась на взлетно-посадочную полосу аэропорта Махачкалы. Это произошло после прибытия самолета из израильского Тель-Авива. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту беспорядков. headtopics.com

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