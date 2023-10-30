Захарова указала на роль Киева в беспорядках в аэропорту Махачкалы

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Участники беспорядков в Махачкале допрашиваются, у них проводят обыскиПо местам жительства граждан Махачкалы, которые 29 октября участвовали в беспорядках в аэропорту, проходят обыски. Об этом сообщается в Telegram-канале «Следком». Прочитайте больше ⮕

Центральный аппарат СК России займется делом о беспорядках в МахачкалеВ пресс-службе Следственного комитета Российской Федерации сообщили, что расследование уголовного дела о массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы передано в Главное следственное управление СК России. Прочитайте больше ⮕

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Расследование ЧП в аэропорту Уйташ взял на контроль глава СКРГлава СКР Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование уголовного дела о массовых беспорядках и насилии в аэропорту Махачкалы. Прочитайте больше ⮕