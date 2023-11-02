Захарова упомянула о 'фирменном бандеровском почерке' в ситуации в Дагестане

В ходе еженедельного брифинга официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила:"Обратили внимание на так называемый фирменный бандеровский почерк в стремлении устроить резню на межнациональной почве и расправиться с ни в чем неповинными людьми".

Цель подобных акций, подчеркнула Захарова, запугать мирное население, дестабилизировать мирную обстановку в России. Дипломат напомнила, что РФ многие годы жила в условиях информационного терроризма под руководством киевского режима.

"Все это, во-первых, не будет достигать той цели, которую ставит перед собой киевский режим. Во-вторых, это будет пресекаться и за это будет наказание".

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