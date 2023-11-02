Захарова заявила о 'бандеровском почерке' в организации беспорядков в аэропорту Махачкалы

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Организация беспорядков в аэропорту Махачкалы является примером подрывной деятельности украинских спецслужб, в этом прослеживается "бандеровский почерк". Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.В ГД сообщили, что сумма ущерба аэропорту Махачкалы достигла 285 млн рублей

"Другим примером подрывной деятельности украинских спецслужб стало инспирирование недавних беспорядков в Дагестане. Обратили внимание на так называемый ставший фирменным бандеровский почерк, стремление устроить резню на межнациональной почве и расправиться с ни в чем не повинными людьми", - сказала она.

"Цель подобных акций - запугать мирное население, дестабилизировать политическую обстановку в России", - подчеркнула Захарова. Массовые беспорядки произошли 29 октября в аэропорту Махачкалы из-за прибытия регулярного рейса из Тель-Авива на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Несколько сотен человек зашли в здание аэропорта и на летное поле, позднее их вытеснили сотрудники правоохранительных органов. Пострадали более 20 человек, включая полицейских, задержаны свыше 80 участников беспорядков. Президент России Владимир Путин заявил, что беспорядки были инспирированы из-за рубежа. headtopics.com

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