Захарова предупредила о последствиях планов Парижа по созданию коалиции против ХАМАС

По словам дипломата, французская идея в сочетании с воинственными заявлениями ряда других международных игроков, которые подкрепляются наращиванием внерегиональными силами своего военного присутствия в Восточном Средиземноморье, чревата последующей эскалацией вооруженного противостояния на Ближнем Востоке, интернационализацией конфликта и втягиванием в него новых участников.

Захарова утверждает, что в широком плане эта французская инициатива является далеко не первой, которая «не зрит в корень проблемы». Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства указала, что нередко идеологически мотивированные действия Парижа становятся причиной дестабилизации обстановки в отдельных странах и целых регионах мира.

Она добавила, что если Франция стремится внести вклад в работу над прекращением огня в зоне палестино-израильского конфликта, то она могла бы выступить в поддержку российской позиции, концентрирующейся на политико-дипломатических средствах урегулирования ситуации. headtopics.com

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