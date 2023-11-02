Захарова назвала сумму помощи США Украине с начала СВО

"По данным Пентагона, общая сумма американского военного содействия Украине с начала СВО составила 43,9 миллиарда долларов. Это то, что было заявлено официально", - подчеркнула Захарова.

Правительство Дании, отметила дипломат, объявило о намерении оказать военную помощь Киеву на сумму более 523 миллионов долларов. В частности, планируется передать артиллерийские боеприпасы, танки и бронемашины.

Россия Последние новости Прочитайте больше: mkomsomolets »

ВКС России сбили два украинских самолета Су-27 в небе над ДНРС начала СВО уничтожено 520 самолетов ВСУ. Прочитайте больше ⮕

Захарова сочла цинизмом маскарад сына Блинкена на Хэллоуин «под Зеленского»Захарова назвала чудовищным подход с переодеванием детей в цвета украинского флага. Прочитайте больше ⮕

Бизнесмен из ФРГ Дотком: Запад впустую тратит средства и оружие на УкраинеЗапад с начала спецоперации предоставил Киеву колоссальную сумму денег, отметил эксперт. Прочитайте больше ⮕

Ведущая Fox Ингрэм: США намерены отстрочить поражение УкраиныПрезидент США Джо Байден применяет «циничную политическую уловку», пытаясь объединить пакеты помощи Украине и Израилю. Прочитайте больше ⮕

ФРГ направила Украине с начала СВО вооружений на €4,2 млрдГермания потратила на военную поддержку Украине с начала спецоперации €4,2 млрд. Об этом сообщил в интервью «Известиям» посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев. Прочитайте больше ⮕

Байден наложит вето на проект о помощи Израилю, если в нем не будет УкраиныПрезидент США готов оказывать поддержку Израилю только совместно с помощью Украине. Прочитайте больше ⮕