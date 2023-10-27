Захарова объяснила, кому нужна эскалация в Израиле

Захарова: РФ призывала к прекращению огня в Израиле, США заблокировали эту идеюЗападные власти через свои СМИ настойчиво продвигают тезис о том, что Россия заинтересована в эскалации конфликта на Ближнем Востоке, но факты говорят об обратном, отметила 27 октября официальный представитель МИД РФПо заявлениям западных медиа, России выгодна эскалация конфликта в Израиле, поскольку это отвлечёт внимание мира от Украины, но действия, с одной стороны, российских и с другой — американских дипломатов...

«Россия настаивает на прекращении огня в регионе, а также включила соответствующий призыв в проект резолюции СБ (Совета безопасности — Прим. ред.) ООН. США заблокировали российский проект резолюции СБ ООН именно из-за призыва к прекращению огня. Так кому же выгодна эскалация?»ранее, Россия в своём проекте резолюции Совбеза ООН осудила нападение ХАМАС на Израиль, а также неизбирательные удары Армии обороны Израиля по сектору Газа.

Прочитайте больше:

IA_REGNUM »

Захарова предложила Западу ответить, кому выгодна эскалация на Ближнем ВостокеОфициальный представитель МИД России указала, что западные страны забывают обратить внимание на факт того, что 'Россия настаивает на прекращении огня в регионе, а также включила соответствующий призыв в проект резолюции СБ ООН' Прочитайте больше ⮕

Посол РФ: три россиянина находятся в заложниках у ХАМАСТри человека с российскими паспортами находятся в заложниках у ХАМАС, сообщил посол РФ в Израиле. Прочитайте больше ⮕

Forsal: западные политики изменили отношение к Зеленскому из-за ИзраиляКонфликт в Израиле изменил отношение западных политиков к президенту Украины Владимиру Зеленскому Прочитайте больше ⮕

В Израиле высадились тысячи морских пехотинцев ВВС СШАВ Израиле высадились тысячи морских пехотинцев ВВС США, соответствующие видеоролики публикуют израильские Телеграм-каналы Прочитайте больше ⮕

Посол Палестины заявил о готовности к мирным переговорам с ИзраилемПо мнению дипломата, к обострению конфликта на Ближнем Востоке привело 'создание в Израиле радикального правительства' Прочитайте больше ⮕

Шеф-повар назвала неожиданное применение лимонным косточкамПопулярный шеф-повар Карла Бодруг объяснила в соцсетях, почему не стоит выбрасывать косточки лимона. Прочитайте больше ⮕