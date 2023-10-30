Захарова обвинила Киев в беспорядках в Махачкале

Захарова сказала, что провокация была направлена на"подрыв гармоничного развития и этноконфессионального единства" российского народа.

Ключевую роль в беспорядках сыграл Киев,"который, в свою очередь, действовал руками осевших там отъявленных русофобов", сказала Захарова. По ее словам, доказательством этому служат оперативность и содержание заявлений Владимира Зеленского.

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