Захарова обвинила Киев в беспорядках в Махачкале

Захарова сказала, что провокация была направлена на"подрыв гармоничного развития и этноконфессионального единства" российского народа.
Ключевую роль в беспорядках сыграл Киев,"который, в свою очередь, действовал руками осевших там отъявленных русофобов", сказала Захарова. По ее словам, доказательством этому служат оперативность и содержание заявлений Владимира Зеленского.
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