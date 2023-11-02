Москва, 2 ноября - АиФ-Москва. Международный олимпийский комитет (МОК) должен восстановить российских атлетов во всех состязаниях, в противном случае организация проявит нацизм. Соответствующее мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает «Спорт-Экспресс».

МОК ранее предостерег израильских атлетов от дискриминации, отметив, что спортсмены не несут ответственность за действия правительства Израиля. Дипломат считает справедливым восстановление россиян на международных стартах, если МОК называет дискриминацию спортсменов по национальному признаку недопустимой, а также решительно протестует против коллективной ответственности и наказания спортсменов за то, что они не совершали.

«МОК обязан восстановить российских атлетов во всех состязаниях. Иначе это уже чистый нацизм», – заключила Захарова. Прежде российский лидер Владимир Путин указал на наличие этнической дискриминации, действующей в отношении российских спортсменов. headtopics.com

Международный олимпийский комитет отверг соответствующие обвинения, отметив, что условия, которые определила организация в своих рекомендациях международным федерациям для участия нейтральных спортсменов из России и Белоруссии в международных состязаниях соответствуют Олимпийской хартии.

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