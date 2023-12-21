Заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. На повестке – подведение итогов работы по исполнению поручений, данных год назад на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. В.Путин: Уважаемые коллеги, добрый день! По традиции в конце года мы подводим итоги. И сегодня предлагаю обсудить результаты реализации задач 2023 года, которые являются частью нашей большой, системной работы по достижению национальных целей развития
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