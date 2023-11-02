Зарема Салихова: «Попади Мелешин к Осинькину, давно бы участвовал в гонке бомбардиров. Жаль парня, ему важна игровая практика»

Жаль парня, ему важна игровая практика.Газзаев об Абаскале: «Далекий от футбола человек. Он не готов к «Спартаку», и это не его вина, а беда тех, кто его позвал»

Зарема о «Спартаке»: «Кто-нибудь будет заниматься Масловым и Мелешиным? Почему они не в аренде до сих пор? Это так готовят игроков для сборной?»Ни скорости, ни физики, ни голевого чутья и реализации моментов. А у Гвардиолы он бы золотой мяч взял в этом году, да

Поражения «Спартака», «Баварии» и «МЮ», Бугаев задержан по делу о наркотиках, огненное интервью Тутберидзе, Бэкстрем приостановил карьеру и другие новости Папа римский о выборе между Месси и Марадоной: «Я бы назвал третьего – Пеле, человека с большим сердцем и джентльмена. Диего был великим игроком, но потерпел неудачу как человек» headtopics.com

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Абаскаль об отмене гола Соболева с пенальти из-за двух касаний мяча: «Правила нужны, когда в них есть смысл. Одно дело – когда есть смена направления. Иначе это абсурд»

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