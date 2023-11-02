Западная юниорская хоккейная лига Канады ввела обязательную защиту шеи хоккеистов

Все игроки WHL должны будут постоянно носить экипировку для защиты шеи во время участия в мероприятиях на льду, включая игры и тренировки WHL.

По информации лиги, WHL ожидает проблем с доставкой экипировки для защиты шеи от лицензированных поставщиков из-за возросшего спроса после трагической кончины экс-хоккеиста НХЛ Адама Джонсона. Напомним, в матче чемпионата Англии по хоккею при неудачном столкновении хоккеисту порезали горло коньком, после чего лёд моментально залило кровью. Игрок попытался самостоятельно добраться до скамейки запасных, но, истекая кровью, потерял сознание. Партнёры по команде моментально бросились ему на помощь и вызвали врачей. Матч был остановлен и так и не был доигран. Позже Джонсон скончался в больнице.

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