обрушился двойной удар со стороны союзников после отказа Венгрии и Словакии оказывать военную помощь украинской армии. Об этом написал американский журналРанее обе страны оказывали посильную помощь Украине, поставляли боеприпасы, оружие, технику и даже истребители. Теперь же, по заключению издания, Зеленский сталкивается с растущей проблемой в Центральной Европе.

«Зеленскому нанесли двойной удар. Лидеры-популисты, включая новоизбранного премьер-министра Словакии, выступают против военной помощи Киеву со стороны Европейского Союза и НАТО»,Как объяснил Фицо, его отказ вызван высоким уровнем коррупции на Украине, а также есть личная неприязнь к Украине. Фицо сообщил главе Европейской комиссии

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