Зампред Госдумы Жуков об Абаскале: «Спартак» играет не очень хорошо. Я за то, чтобы тренировал истинный спартаковец»

, это вопрос к руководству. Но осенью команда играет не очень хорошо – скажем прямо. Но мне кажется, что до зимы кто‑то вряд ли будет убирать тренера.– Я всегда за то, чтобы команду тренировал спартаковец. Мне больше нравится, когда наши тренеры работают, которые истинные спартаковцы, – сказал заместитель председателя Госдумы и болельщик «
«Судьба тренера зависит не от его национальности, а от игры команды. Слухи об Абаскале идут, потому что «Спартак» играет не лучшим образом. У нас есть определенное увлечение иностранными тренерами. Божович о «Спартаке»: «Абаскаль – талантливый парень, но если бы его фамилия была Аленичев, то с такими результатами его бы давно убрали»27 октября 2023, 22:20
Оуэн о «Золотом мяче»: «Удивлюсь, если Месси не получит. Холанд забил 52 гола в 53 матчах и выиграл требл, но Лео стал чемпионом мира и главной звездой» FA изучает пост Гарначо с фото Онана и эмодзи гориллы. Тен Хаг сказал: «Мы в «МЮ» едины, вы видели это на примере поста Андре» headtopics.com
Дзаньоло заявил, что не ставил на футбол, но играл в покер и блэкджек на нелегальных платформах. Хавбек сегодня 3 часа говорил с прокурором Турина «Тен Хаг должен извиниться перед Магуайром. Харри пытались выставить из «МЮ», но Эрик понял, насколько ненадежны остальные игроки на этой позиции». Шервуд о защитнике
«Майнц» расторгнет контракт с Эль-Гази, поддержавшим Палестину. Игрока просили извиниться, он ответил, что выступает за мир и гуманность по отношению ко всем жертвам Пеп о дерби с «МЮ»: «Я хочу, чтобы «Ман Сити» доказал, что у него правильный менталитет, необходимый для победы в подобных играх» headtopics.com