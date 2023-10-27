Зампред Госдумы Жуков об Абаскале: «Спартак» играет не очень хорошо. Я за то, чтобы тренировал истинный спартаковец»

, это вопрос к руководству. Но осенью команда играет не очень хорошо – скажем прямо. Но мне кажется, что до зимы кто‑то вряд ли будет убирать тренера.– Я всегда за то, чтобы команду тренировал спартаковец. Мне больше нравится, когда наши тренеры работают, которые истинные спартаковцы, – сказал заместитель председателя Госдумы и болельщик «

«Судьба тренера зависит не от его национальности, а от игры команды. Слухи об Абаскале идут, потому что «Спартак» играет не лучшим образом. У нас есть определенное увлечение иностранными тренерами. Божович о «Спартаке»: «Абаскаль – талантливый парень, но если бы его фамилия была Аленичев, то с такими результатами его бы давно убрали»27 октября 2023, 22:20

Оуэн о «Золотом мяче»: «Удивлюсь, если Месси не получит. Холанд забил 52 гола в 53 матчах и выиграл требл, но Лео стал чемпионом мира и главной звездой» FA изучает пост Гарначо с фото Онана и эмодзи гориллы. Тен Хаг сказал: «Мы в «МЮ» едины, вы видели это на примере поста Андре» headtopics.com

Дзаньоло заявил, что не ставил на футбол, но играл в покер и блэкджек на нелегальных платформах. Хавбек сегодня 3 часа говорил с прокурором Турина «Тен Хаг должен извиниться перед Магуайром. Харри пытались выставить из «МЮ», но Эрик понял, насколько ненадежны остальные игроки на этой позиции». Шервуд о защитнике

«Майнц» расторгнет контракт с Эль-Гази, поддержавшим Палестину. Игрока просили извиниться, он ответил, что выступает за мир и гуманность по отношению ко всем жертвам Пеп о дерби с «МЮ»: «Я хочу, чтобы «Ман Сити» доказал, что у него правильный менталитет, необходимый для победы в подобных играх» headtopics.com

Прочитайте больше:

sportsru »

Бобровникова о возможном возобновлении карьеры: «Тренер говорит: чуть‑чуть в форму придешь, и давай заявим тебя. Но, мне кажется, нет смысла»– Сейчас я не готова, не хочу каких‑то тяжелых нагрузок, тяжелых тренировок. Прочитайте больше ⮕

Звездный актер Тиль Швайгер признал проблемы с алкоголем'Я не хочу, чтобы меня кто-то боялся' - культовый немецкий режиссер и актер дал откровенное интервью немецкому журналу Stern. Прочитайте больше ⮕

Канчельскис уверен, что паспорт РФ мешает Головину перейти в топ-клуб Европы: «Мы заложники ситуации. Надо довольствоваться тем, что есть»– Головин играет в «Монако» хорошо и даже очень, команда идет на первом месте, ему нужно продолжать в том же духе. Прочитайте больше ⮕

Пять клубов Евролиги проголосовали за то, чтобы «Маккаби» досрочно завершил сезонСразу пять клубов Евролиги выступили за то, чтобы «Маккаби» досрочно завершил сезон. Прочитайте больше ⮕

– об отмене боя с Миочичем: «Извиняюсь перед Стипе и его командой»«Очевидно, что ситуация очень печальная, я очень расстроен. Прочитайте больше ⮕

Христо Стоичков: «Месси – легенда. Он заслужил этот «Золотой мяч»«Я не выиграл «Золотой мяч», я выиграл лишь его часть, потому что без передач на меня, без Кумана в обороне, без Витора Байи я бы ничего не сделал. Прочитайте больше ⮕