Заместитель Патрушева заявил о дисбалансе в ООН в пользу ставленников США

Лига наций, предшественница ООН, прекратила существование в 1946 году.

«Очевидно, что ооновские структуры зачастую используются для обслуживания западных интересов», — подчеркнул политик.

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