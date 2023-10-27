Замглавы департамента Минобороны отправили в СИЗО за хищение 27 миллионов рублей

Басманный суд Москвы арестовал на два месяца заместителя главы департамента военного имущества Минобороны России Владимира Шишова, подозреваемого в хищении на 27 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службе суда. Задержанного обвиняют по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере») .

Как следует из материалов дела, Шишова подозревают в хищении 27 миллионов рублей, выделенных на закупку древесины в 2022 году. По версии следствия, на эти средства второй фигурант дела — предприниматель Дмитрий Левченко — должен быть выполнить работы по сортировке и штабелированию древесины. В итоге указанные работы выполнены не были, а средства, выделенные из бюджета Минобороны, оказались похищены.

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