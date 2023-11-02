Залужный признал мощь российских ВВС и сил радиоэлектронной борьбы

Москва, 2 ноября - АиФ-Москва. Военно-воздушные силы России сохраняют значительное преимущество перед украинской армией. Такое заявление сделал главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный для журнала Economist.

По его словам, ВВС продолжают создавать новые ударные эскадрильи и легко противостоят ВСУ. Он также отметил силы радиоэлектронной борьбы. В последние годы РФ значительно их модернизировала. Это снизило эффективность снарядов Excalibur с GPS-наведением.

«В этой области Россия превосходит нас: 65 процентов наших станций глушения в начале войны были произведены в советское время», — обратил внимание Залужный. Улучшилась и контрбатарейная стрельба российской армии. В основном это произошло из-за использования боеприпасов «Ланцет». headtopics.com

Все это означает, что украинской армии нужны новые поставки западного вооружения, резюмировал Залужный. Особенно необходимость возникла в датчиках, которые используют невидимые световые импульсы для обнаружения мин в земле.

Ранее главнокомандующий заявлял, что украинский конфликт зашел в тупик. В связи с чем ВСУ не смогут добиться прорыва.

Россия Последние новости Прочитайте больше: aifonline »

Залужный похвалил ВВС России и силы радиоэлектронной борьбыГлавнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный похвалил российские Военно-воздушные силы. Об этом он заявил в своем материале для журнала Economist . Прочитайте больше ⮕

Главком ВСУ Залужный: конфликт зашел в тупик, красивого прорыва не будетКак сообщает журнал Economist, главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный заявил, что российско-украинский конфликт зашел в тупик Прочитайте больше ⮕

В Минобороны заявили об уничтожении двух американских БМП BradleyМинистерство обороны РФ во вторник отчиталось, что «Южная» группировка российских войск за прошедшие сутки нейтрализовала на Донецком направлении до 170 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и 19 единиц украинской техники. Прочитайте больше ⮕

В Польше заявили об отчаянном шаге Залужного из-за успехов РоссииГлавнокомандующий ВСУ Валерий Залужный из-за безысходности отправил на передовую последние резервы украинской армии на фоне успехов российских войск... Прочитайте больше ⮕

Главком ВСУ Залужный признал преимущества российской армииГлавнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный признал преимущества Военно-воздушных сил России и похвалил современную технику российской армии. Об этом он написал в своей статье для журнала Economist в среду, 1 ноября. Прочитайте больше ⮕

«Позиционная война несет огромные риски для украинских вооруженных сил и государства». Залужный — о новом этапе войны с Россией — MeduzaГлавнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в статье для британской газеты The Economist заявил, что конфликт между Россией и Украиной переходит на новый этап позиционной войны со статическими и изнурительными боями. Прочитайте больше ⮕