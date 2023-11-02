Залужный признал, что конфликт вокруг Украины зашел в тупик

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Конфликт вокруг Украины зашел в тупик, украинские войска не смогут добиться прорыва на фронте. С таким признанием в интервью британскому журналу"Как и в Первую мировую войну, мы достигли уровня развития технологий, который ставит нас в тупик. Скорее всего, глубокого и красивого прорыва не будет", - сказал он.

По словам Залужного, после первых неудачных попыток контрнаступления ВСУ он сменил нескольких командиров и перевел военнослужащих из некоторых бригад на передовой, однако это ни к чему не привело. Тогда, утверждает главком украинской армии, он пришел к выводу, что для выхода из тупика на фронте Киеву необходимо "что-то новое, как порох, который изобрели китайцы и который мы до сих пор используем", то есть активное применение новых технологий.

"Самый большой риск позиционной войны на истощение заключается в том, что она может затянуться на годы и измотать украинское государство", - считает Залужный. Украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. Как сообщил 30 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу, Киев за это время потерял свыше 90 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными, а также порядка 600 танков и 1,9 тыс. бронемашин различного класса. По словам главы Минобороны России, достичь каких-либо тактически значимых успехов Украине не удалось. headtopics.com

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