Залужный заявил об ограничениях по подготовке резервов на Украине

"Наши возможности по подготовке резервов на нашей собственной территории также ограничены​​​. И в нашем законодательстве есть пробелы, которые позволяют гражданам уклоняться от своих обязанностей", – сказано в статье Залужного в журнале Economist.

С февраля прошлого года на Украине действуют режим военного положения и указ о всеобщей мобилизации. Запрещен выезд из страны мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет. За уклонение от военной службы предусмотрена уголовная ответственность.

Ранее сообщалось, что из-за ощутимых действий Вооруженных сил России главнокомандующий ВСУ был вынужден

Россия Последние новости Прочитайте больше: ВЕСТИ »

Главком ВСУ пожаловался на ограниченные возможности по подготовке резервовГлавнокомандующий ВСУ Валерий Залужный указал на ограниченные возможности по подготовке резервистов на территории Украины и выявил юридические пробелы, способствующие уклонению граждан от своих воинских обязанностей Прочитайте больше ⮕

Главком ВСУ рассказал о зашедшем в тупик конфликте на УкраинеГлавнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный заявил, что конфликт на территории страны зашел в тупик. Об этом пишет британский журнал The Economist . Прочитайте больше ⮕

Залужный похвалил ВВС России и силы радиоэлектронной борьбыГлавнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный похвалил российские Военно-воздушные силы. Об этом он заявил в своем материале для журнала Economist . Прочитайте больше ⮕

СМИ заявили о провале саммита по Украине на МальтеПрошедший на выходных мирный саммит по конфликту на Украине не принес ожидаемого результата, пишет агентство Bloomberg . Прочитайте больше ⮕

Залужный в статье для The Economist наговорил комплиментов РоссииГлавком ВСУ Валерий Залужный в своей статье для The Economist заявил о вероятности перехода боевых действий в позиционный формат, что, по его мнению, будет выгодно России Прочитайте больше ⮕

«Позиционная война несет огромные риски для украинских вооруженных сил и государства». Залужный — о новом этапе войны с Россией — MeduzaГлавнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в статье для британской газеты The Economist заявил, что конфликт между Россией и Украиной переходит на новый этап позиционной войны со статическими и изнурительными боями. Прочитайте больше ⮕