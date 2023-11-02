Залужный заявил об ограничениях по подготовке резервов на Украине

"Наши возможности по подготовке резервов на нашей собственной территории также ограничены. И в нашем законодательстве есть пробелы, которые позволяют гражданам уклоняться от своих обязанностей", – сказано в статье Залужного в журнале Economist.
С февраля прошлого года на Украине действуют режим военного положения и указ о всеобщей мобилизации. Запрещен выезд из страны мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет. За уклонение от военной службы предусмотрена уголовная ответственность.
Ранее сообщалось, что из-за ощутимых действий Вооруженных сил России главнокомандующий ВСУ был вынужден
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Залужный в статье для The Economist наговорил комплиментов РоссииГлавком ВСУ Валерий Залужный в своей статье для The Economist заявил о вероятности перехода боевых действий в позиционный формат, что, по его мнению, будет выгодно России Прочитайте больше ⮕
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