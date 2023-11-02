Залужный: Война переходит в стадию 'позиционной' и затяжной

со статичными и затяжными боями, в противовес маневренной войне, предполагающей движение и скорость. Об этом главнокомандующий Вооруженными силами Украины генералв среду, 1 ноября."Это будет выгодно России, позволит ей восстановить свою военную мощь, в итоге угрожая вооруженным силам Украины и самому государству", - подчеркивает он.
Для того чтобы вырваться из ловушки позиционной войны, Украине необходимо сосредоточить внимание на современном управлении для более эффективной визуализации поле боя и более быстрого принятия решений, одновременно нарушая российскую логистику с помощью дальнобойных ракет. Новые, инновационные подходы могут превратить позиционную войну в маневренную, считает Залужный.
В результате ракетного удара ВСУ по штабу Черноморского флота в аннексированном Севастополе 22 сентября был убит его командующий Виктор Соколов. Об этом сообщили в командовании Сил специальных операций Украины.Война в Украине: как живут дети рядом с линией фронта | Европа в фокусе headtopics.com
Ни дня в Украине не проходит без российских обстрелов. От них особенно страдает Донбасс, в том числе Курахово. Несмотря на близость фронта, часть мирных жителей решила не покидать город. В том числе и родители двух подруг, поэтому девочки не уехали: одной из них 14 лет, другой 13. Они встретились со съемочной группой DW, которая приехала в Курахово, и рассказали о том, как живут в условиях войны.
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