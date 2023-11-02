Залужный назвал украинский конфликт зашедшим в тупик

«Как и в Первую мировую войну, мы достигли уровня развития технологий, который ставит нас в тупик… Глубокого и красивого прорыва, видимо, не будет»Он признал, что долгое время не мог понять, по какой причине ВСУ не могут добиться успеха в ходе контрнаступления. Вместо предсказываемых успехов, украинская армия завязла на минных полях, а предоставленная западными союзниками техника и вооружение не оправдали ожиданий.украинские военные остановили наступление на трёх направлениях.

«Как и в Первую мировую войну, мы достигли уровня развития технологий, который ставит нас в тупик… Глубокого и красивого прорыва, видимо, не будет»Он признал, что долгое время не мог понять, по какой причине ВСУ не могут добиться успеха в ходе контрнаступления. Вместо предсказываемых успехов, украинская армия завязла на минных полях, а предоставленная западными союзниками техника и вооружение не оправдали ожиданий.украинские военные остановили наступление на трёх направлениях.

Главком ВСУ Залужный: конфликт зашел в тупик, красивого прорыва не будетКак сообщает журнал Economist, главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный заявил, что российско-украинский конфликт зашел в тупик Прочитайте больше ⮕

Главком ВСУ рассказал о зашедшем в тупик конфликте на УкраинеГлавнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный заявил, что конфликт на территории страны зашел в тупик. Об этом пишет британский журнал The Economist . Прочитайте больше ⮕

Залужный: конфликт зашел в тупик, глубокого прорыва ВСУ не будетГлавком ВСУ заявил, что долгое время наблюдал, как украинские войска застревают на минных полях. Прочитайте больше ⮕

«Позиционная война несет огромные риски для украинских вооруженных сил и государства». Залужный — о новом этапе войны с Россией — MeduzaГлавнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в статье для британской газеты The Economist заявил, что конфликт между Россией и Украиной переходит на новый этап позиционной войны со статическими и изнурительными боями. Прочитайте больше ⮕

В Сенате США заявили о необходимости переговоров между Россией и УкраинойСенатор Томми Табервилль отметил, что украинский конфликт очень дорого обходится американским налогоплательщикам. Прочитайте больше ⮕

Залужный назвал угрозой для Украины затягивание боевых действий в зоне СВОГлавнокомандующий ВС страны посетовал на дефицит систем разминирования и проблемы с мобилизацией. Прочитайте больше ⮕