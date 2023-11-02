Залужный отметил эффективность ВВС России и сил радиоэлектронной борьбы

отметил эффективность Военно-воздушных сил России и российские подразделения радиоэлектронной борьбы.

«Военно-воздушные силы России… сохраняют значительное преимущество перед нами и продолжают создавать новые ударные эскадрильи»Также Залужный отметил, что России удалось модернизировать силы радиоэлектронной борьбы и укрепить преимущество в этой области.

Залужный признал мощь российских ВВС и сил радиоэлектронной борьбыВоенно-воздушные силы России сохраняют значительное преимущество перед Украиной и продолжают создавать новые ударные эскадрильи. Прочитайте больше ⮕

Залужный похвалил ВВС России и силы радиоэлектронной борьбыГлавнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный похвалил российские Военно-воздушные силы. Об этом он заявил в своем материале для журнала Economist . Прочитайте больше ⮕

СМИ: российские морпехи получат речные штурмовые катераВ дивизии морской пехоты России поступят специальные речные штурмовые катера, которые повысят мобильность и эффективность подразделений Прочитайте больше ⮕

Остин считает, что исход конфликтов на Украине и Ближнем Востоке определит ситуацию в миреГлава Пентагона отметил, что США не позволят палестинскому движению ХАМАС и президенту России Владимиру Путину победить Прочитайте больше ⮕

Главком ВСУ Залужный: конфликт зашел в тупик, красивого прорыва не будетКак сообщает журнал Economist, главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный заявил, что российско-украинский конфликт зашел в тупик Прочитайте больше ⮕

«Позиционная война несет огромные риски для украинских вооруженных сил и государства». Залужный — о новом этапе войны с Россией — MeduzaГлавнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в статье для британской газеты The Economist заявил, что конфликт между Россией и Украиной переходит на новый этап позиционной войны со статическими и изнурительными боями. Прочитайте больше ⮕