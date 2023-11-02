Залужный похвалил российские средства ПВО

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный похвалил российские средства противовоздушной обороны (ПВО). Об этом он высказался в интервью журналу Economist. Главком заявил, что Россия «улучшила свою противовоздушную оборону», отметив, что ракеты новых российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 могут достигать границ города Днепропетровск.

При этом Залужный пожаловался на то, что передаваемое Киеву западное вооружение теряет свою полезность из-за медлительности в его поставках, благодаря которой Россия успевает усовершенствовать свой арсенал. В частности, он указал на новые ракеты к ЗРК С-400, сделавшие «менее полезными» для ВСУ американские истребители F-16, поставка которых ожидается Украиной в следующем году.

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