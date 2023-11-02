HEAD TOPICS

Залужный похвалил российские средства ПВО

lentaruofficial

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный похвалил российские средства противовоздушной обороны (ПВО). Он заявил, что Россия улучшила свою ПВО, отметив, что ракеты новых зенитно-ракетных комплексов С-400 могут достигать границ города Днепропетровск.

Новости Источник

lentaruofficial

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный похвалил российские средства противовоздушной обороны (ПВО). Об этом он высказался в интервью журналу Economist. Главком заявил, что Россия «улучшила свою противовоздушную оборону», отметив, что ракеты новых российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 могут достигать границ города Днепропетровск.

При этом Залужный пожаловался на то, что передаваемое Киеву западное вооружение теряет свою полезность из-за медлительности в его поставках, благодаря которой Россия успевает усовершенствовать свой арсенал. В частности, он указал на новые ракеты к ЗРК С-400, сделавшие «менее полезными» для ВСУ американские истребители F-16, поставка которых ожидается Украиной в следующем году.

Россия Последние новости

Прочитайте больше:lentaruofficial »

В Минобороны сообщили об уничтожении в Белгородской области украинского беспилотникаРоссийские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотник, который пытался атаковать объекты на территории России Прочитайте больше ⮕

Гладков сообщил о сбитом беспилотнике в районе Батрацкой ДачиРоссийские средства ПВО в очередной раз сбили беспилотник в Белгородской области Прочитайте больше ⮕

Залужный похвалил ВВС России и силы радиоэлектронной борьбыГлавнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный похвалил российские Военно-воздушные силы. Об этом он заявил в своем материале для журнала Economist . Прочитайте больше ⮕

Залужный отметил эффективность ВВС России и сил радиоэлектронной борьбыГлавнокомандующий Вооружёнными силами Украины Валерий Залужный отметил эффективность Военно-воздушных сил России и российские подразделения... Прочитайте больше ⮕

Минобороны заявило о втором за день сбитом под Белгородом украинском дронеРоссийские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили в Белгородской области второй за день дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ). Прочитайте больше ⮕

Шойгу назвал число уничтоженных за месяц средствами ПВО самолетов и ракет ВСУЗа минувший месяц российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили более 1,4 тысячи средств воздушного нападения Вооруженных сил Украины (ВСУ). Прочитайте больше ⮕