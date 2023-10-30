Зажигалку Че Гевары выставили на аукцион в Дублине за €2,3 тыс.

Че Гевара попал в ирландский аэропорт незапланированно: самолет, летевший по маршруту Прага-Гавана перенаправили на Шеннон из-за неисправности двигателя.

Революционер, который имел дальние ирландские корни, счел, что зажигалка принесет ему удачу, но после неудачной попытки организовать партизанскую войну в Демократической Республике Конго, он назвал ее несчастливой и отдал знакомой.

Как отметил эксперт по антиквариату Ниалл Маллен, каждый лот на аукционе памятных реликвий, который пройдет в середине ноября, рассказывает историю. Бриллиант на руке: кольцо за $36 млн и часы Джеймса Бонда Самые яркие аукционные лоты октября Эрнесто Че Гевара — один из лидеров Кубинской революции 1959 года. Он был министром промышленности, президентом Национального банка Кубы. В 1967 году его захватили в плен и расстреляли в Боливии, где он с группой партизан пытался организовать революционное движение. headtopics.com

До этого, 4 октября, сообщалось, что во Франции выставят на аукцион двурогую шляпу (бикорн) императора Наполеона I (1769–1821). Начальную цену аукционисты не называют.

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