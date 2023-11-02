Задержание в Москве выпрашивающих деньги в метро аферистов попало на видео

В Москве задержали аферистов, выпрашивающих в метро деньги якобы на проезд до дома. Видео «Ленте.ру» предоставили в пресс-центре МВД России. На кадрах сначала показывают мошенников в метро, которые просят у пассажиров деньги. Затем фигуранты дают признательные показания в отделе полиции. По данным ведомства, всего были задержаны семь граждан Подмосковья: двое мужчин и пять женщин.

На станциях кольцевой ветки женщины подходили к гражданам и одалживали деньги на билет. Они обещали вернуть сумму, когда доедут до дома. Аферистки были с багажными сумками, кроме того, они натирали глаза мазью, чтобы демонстрировать слезы. Мужчины курировали деятельность сообщниц. Таким образом, мошенники обманули 20 человек за один день. Деньги, конечно, пассажирам не возвращали. По факту произошедшего возбуждено дело по статье 159 («Мошенничество») УК РФ.

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