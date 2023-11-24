Задержан активист, разжигавший расовую ненависть

По данным Nice-Matin, в четверг вечером Аталь был задержан судебной полицией и помещен под стражу. Юсеф обвиняется в «разжигании расовой ненависти на почве религии».





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