Задержан активист, разжигавший расовую ненависть

По данным Nice-Matin, в четверг вечером Аталь был задержан судебной полицией и помещен под стражу. Юсеф обвиняется в «разжигании расовой ненависти на почве религии».
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