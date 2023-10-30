Загоревшийся на химкинской заправке газгольдер недавно проверяли

Как стало известно «МК», в пожаре пострадало пятеро человек, всем оказали медицинскую помощь, одного гражданина с ожогами доставили в больницу. Пострадал сотрудник заправки, работники шиномонтажа, находящегося поблизости с АЗС, и их клиенты.

Как выяснилось, взрыв произошёл из-за протечки газгольдера. Каким образом произошла протечка, пока не ясно. Однако два дня назад газгольдер проверяли инспекторы, чтобы устранить выявленные нарушения. Клапан баллона с содержимым открывали, после чего закрутили, но, видимо, не до конца. В ходе проверки были выявлены нарушения, поэтому АЗС сотрудники заправки для посетителей вскоре закрыли.

Напомним, утром 30 октября на заправке в районе Клязьма-Старбеево, перед въездом в аэропорт «Шереметьево» произошел взрыв с последующим возгоранием. В результате пожара пострадало пять человек и несколько машин. headtopics.com

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