Забота о клиенте за его счет: как потребителю бороться с навязыванием услуг

За первое полугодие 2023 года число жалоб граждан на финансовые организации снизилось по сравнению с 2022 годом. Тем не менее россияне продолжают сталкиваться с навязыванием дополнительных услуг со стороны финансовых организаций при заключении с ними договоров.

Кроме того, теперь штрафовать ответственных лиц будут за "неoбоснованный отказ в рассмотрении либо за уклoнение от рассмотрения в установленном закoном порядке требований пoтребителя, связанных с нарушением егo прав". Для дoлжностных лиц штраф составит от 15 тыс. до 30 тыс. рублей, для юридических — от 100 тыс. до 300 тыс. рублей.Выбор услуг, которые могут попытаться навязать потребителю, довольно широк.

, что подобные практики недопустимы и незаконны, и призвал профессиональные сообщества активнее бороться с ними.всем кредиторам и страховым компаниям письмо о том, что кредитор не вправе навязывать заемщику услуги конкретной компании для страхования связанных с кредитом или займом рисков. headtopics.com

Но в случае, если услуги все-таки были навязаны, вы имеете право отказаться от них. Если речь идет о ненужной страховке, сделать это можно в течение минимум 14 дней с момента ее приобретения. Это так называемый "период охлаждения", предусмотренный законодательством. Если до момента отказа от полиса страховой случай не наступит, кредитор обязан будет вернуть его (полиса) полную стоимость за вычетом тех нескольких дней, которые уже успели пройти.

Что касается потребителей именно финансовых услуг, то их защитой занимается уполномоченный по защите прав потребителей финансовых услуг — финансовый омбудсмен и непосредственно Банк России. Впрочем, это не значит, что гражданам, которые считают, что им навязали услуги в банке или МФО, нельзя обратиться в Роспотребнадзор или КонфОП.Институт финансового уполномоченного (омбудсмена) появился в России в 2018 году. А с начала 2021 года его решения обязаны выполнять все участники финансового рынка. headtopics.com

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