Забайкалец возил в машине больше девяти килограммов золота в слитках

, ссылаясь на информацию региональной федеральной службы безопасности, 38-летний любитель драгоценных металлов неоднократно перевозил золото, добытое незаконным путем.

В одной из поездок его машину остановили сотрудники забайкальского УФСБ. В багажнике было обнаружено 23 слитка весом около 9,2 килограмма. Приблизительная стоимость найденного – около 47,5 миллиона рублей. Подозреваемый был задержан и стал фигурантом уголовного дела о незаконном обороте драгоценного металла.

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