Журналист Хинкл: большинство американцев выступают против новой помощи Украине

«Если общественность выступает против официальной риторики, продавливаемой Соединёнными Штатами, Брюсселем или Великобританией, то дело начинает близиться к развязке. И здесь можно взглянуть на ситуацию с Украиной», — заявил он.

При этом Хинкл выразил мнение, что в мире наблюдается широкий консенсус тех, кто поддерживает палестинцев и не одобряет действий Израиля.«Несуразное предложение»: почему в конгрессе США выступили против объединения помощи Израилю и Украине

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