Журналист The Hockey Writers представил состав сборной Канады всех времён

— Коннор Макдэвид — Майк Босси, Пол Коффи, Рэй Бурк;Четвёртое звено нападения:Дополнительно из нападающих в команду вошли: Морис Ришар, Рон Фрэнсис, Марсель Дионн; из защитников: Скотт Стивенс, Эл Макиннис, среди вратарей — Мартин Бродо.

«Состав сборной Канады невероятно разнообразен. Неправильных вариантов очень мало, и любая команда, состоящая из них, во многом основана на мнениях. В расцвете сил это была бы лучшая хоккейная команда, когда-либо созданная в мире, с очень небольшим количеством вопросов», — сказано в статье.

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