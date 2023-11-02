Жить здорово! Выпуск от 02.11.2023

Руководство пользователя. Сердце. Какие есть главные враги у сердечной мышцы? Какую диету нужно соблюдать, чтобы не навредить сердцу? Почему секс снижает риск смерти от сердечно-сосудистых катастроф? Какие продукты богаты витамином C, который поддерживает сердечную мышцу?

День «Мужчины готовят ужин». Рецепты от ведущих, где только полезные продукты: быстро, вкусно, с любовью. Служба боли. Теперь действовать будем мы. Как изменяется костная система человека с годами? Почему фасеточные суставы очень сильно беспокоят пациентов старшего возраста?

Труба правды. А вдруг это любовь? После смерти жены пожилой отец привел в дом молодую любовницу. Дети против новых отношений. Как правильно поступить в ситуации?

Россия Последние новости Прочитайте больше: Первый канал Новости »

Жить здорово! Выпуск от 01.11.2023В выпуске: медицинский гороскоп на ноябрь; веганская еда; тромбоз глубоких вен; аромасвечи. Прочитайте больше ⮕

АнтиФейк. Выпуск от 02.11.2023Как 27 тысяч пиарщиков Пентагона переписывают мировую историю? Эксклюзив от немецкого журналиста Патрика Бааба, за который на него устроили охоту. Прочитайте больше ⮕

Вести. Эфир от 02.11.2023 (09:00)Смотрим «Вести. Эфир от 02.11.2023 (09:00)» видео Прочитайте больше ⮕

АнтиФейк. Выпуск от 01.11.2023Новое разоблачение от пранкеров Вована и Лексуса. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони в беседе с пранк-журналистами рассказала, зачем Италия выгораживает украинских нацистов, с какой тайной целью итальянское правительство продолжает помогать Украине, в победу которой не верит, и из-за кого Италия оказалась на грани гуманитарного кризиса. Прочитайте больше ⮕

АнтиФейк. Выпуск от 31.10.2023Зачем украинцев снова убеждают, что у России якобы закончились боеприпасы? Кто не смог увидеть парки в России, зато разглядел их в Южной Корее? Какую победу Александра Македонского приписали Киеву? И как боевой кот Бармалей помогает нашим... Прочитайте больше ⮕

Место встречи / Выпуски программы / Выпуск от 31 октября 2023 года / Передачи НТВПсихическая атака: украинские фейкометы пытаются раскачать российское общество. Какие новые цели наметили киевские провокаторы? Байки из склепа: ЦИПсО вновь тиражирует легенду о злых русских орках. Почему на Западе до сих пор верят в эти сказки? Битва держав: США обвиняют РФ в колониальной политике. Прочитайте больше ⮕