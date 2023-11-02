Жителей Севастополя предупредили об уничтожении авиабомб

В Севастополе сотрудники МЧС 2 ноября, ориентировочно с 12:00 до 14:00, будут уничтожать три авиабомбы времен Великой Отечественной войны. Об этом местных жителей предупредил глава города Михаил Развожаев в Telegram-канале. Снаряды ФАБ-100 и ФАБ-50 находятся в районе бухты Гильзовая, уточнил он.

«При проведении идентификации типов взрывателей авиационных бомб было выявлено, что взрыватели бомб сильно повреждены, поэтому обезвреживать взрывоопасные предметы специалисты будут на месте», — написал Развожаев. Также на полигоне в районе Кара-Кобы примерно с 13:00 до 17:00 будут производить плановое уничтожение более 1200 боеприпасов времен Великой Отечественной войны, которые подняли со дна бухты Гильзовая.

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