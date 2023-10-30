Жительница Подмосковья на свадьбе избила невесту бывшего мужа

Как стало известно «МК», драматическая развязка торжества произошла в субботу в подмосковном Долгопрудном, возле кафе, где 41-летняя женщина отмечала свадьбу со своим 45-летним избранником. В какой-то момент новобрачная жена вышла с гостями на улицу сделать несколько совместных фотографий. У входа ее уже поджидала бывшая супруга жениха. Дама принялась оскорблять соперницу, которая похвасталась перед ней обручальным кольцом, а потом и вовсе набросилась на нее с кулаками.

Как выяснилось, ревнивица досаждала своей сопернице уже несколько месяцев, с момента как распался ее брак. Скандалистка при любом удобном случае оскорбляла и унижала новую возлюбленную своего бывшего, матерясь на весь поселок (они живут в частном секторе на одной улице), угрожала расправой и даже обещала сжечь дом. После скандальной свадьбы невеста решила вызвать полицию, чтобы написать заявление на нападавшую. А на следующий день женщина отправилась в больницу - зафиксировать побои.

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