Жители Ялты не слышали звуки выстрелов в Царева из-за ливня с грозой

Москва, 27 октября - АиФ-Москва. Звуки стрельбы по бывшему депутату Верховной рады Украины Олегу Цареву не были слышны из-за сильного ливня с грозой, об этом сообщает RT со ссылкой на жителей Ялты, где произошло покушение на политика.

Собеседники издания проживают в 300 метрах от виллы Царева. По их словам, на территории санатория, где расположен коттедж политика, имеется пропускная система. Однако, несмотря на это, для злоумышленников проникнуть туда было несложно.

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