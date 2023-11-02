Жителям ФРГ пригрозили депортацией за сжигание флагов Израиля

«Толерантность не может мириться с нетерпимостью, в этом суть нашей совместной жизни в этой республике. Это значит, что сжигание израильских флагов является преступлением, восхваление террора ХАМАС ― тоже», ― сказал Хабек в своем видеообращении, опубликованном в аккаунте Федерального министерства экономики и защиты климата Германии в социальной сети X.

Хабек подчеркнул, что Германия не приемлет религиозную нетерпимость и что мусульманские ассоциации должны солидаризироваться с этой позицией. Протестный круг: к чему приведут пропалестинские акции на Западе И смогут ли они изменить европейский подход к кризису на Ближнем Востоке Ранее, 30 октября, мэр Берлина Кай Вегнер заявил, что проведение пропалестинских демонстраций и нападения на еврейские заведения свидетельствуют о высоком уровне антисемитизма в Германии.

23 октября министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что палестинское движение ХАМАС пытается вбить клин ненависти и антисемитизма в мировое сообщество и общества Европы. Тогда же канцлер Германии Олаф Шольц на открытии новой синагоги в немецком городе Дессау появился в еврейском головном уборе кипе. Он отметил, что спустя 85 лет власти Германии восполняют пробелы после разрушения синагоги. По словам канцлера, в ФРГ нет места антисемитизму и разжиганию ненависти. Шольц отметил, что Германия «везде и всегда» будет защищать еврейскую жизнь. headtopics.com

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