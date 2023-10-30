Жители Украины столкнулись с острым дефицитом соли

Жители Украины столкнулись с дефицитом соли. Они не могут делать закрутки на зиму, так как пищевой продукт стоит по 1800 рублей за килограмм, сообщил Telegram-канал Mash.

Нехватка соли на Украине началась тогда, когда город Соледар перешел под контроль Вооруженных сил РФ. Там находятся залежи минералов и завод по переработке. Сейчас жители страны стакнулись с дефицитом определенного сорта соли, который подходит для зимних заготовок.

Теперь жители Украины вынуждены искать неприкосновенные запасы соли в своих домах, которые хранятся еще с советских времен. В закромах находились образцы 90-х и даже 80-х годов. Такие сорта минералов могут лежать десятилетиями. headtopics.com

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