Живущий 12 лет в браке звезда Comedy Club дал совет семьям с детьми

Популярный российский комик, звезда шоу Comedy Club на ТНТ Илья Соболев дал совет семьям с детьми. Свою рекомендацию он озвучил в выпуске программы «Самый лучший семейный подкаст», доступном во «ВКонтакте». «Если у вас в браке есть дети, то это повод быть мудрым (...) и сделать все, чтобы ваша семья была крепкая и счастливая», — заявил комик. Он объяснил, что супругам нужно идти на компромиссы, чтобы сохранить брак.

Соведущая, жена юмориста Наталья, живущая с ним в браке 12 лет, подтвердила слова мужа. Соболева также добавила, что если бы у них с комиком не было детей, то они бы давно расстались после какой-либо из ссор. Ранее Соболев рассказал о необычном требовании жены, связанном с его участием в фильме «Свободные отношения». По словам звезды Comedy Club, супруга потребовала, чтобы она снялась с мужем в сцене с поцелуем. Сообщалось, что продюсеры картины согласились на это условие.

Прочитайте больше:

lentaruofficial »

Звезда «Универа» с мужем и четырьмя детьми улетела из РоссииЗвезда «Универа» Мария Кожевникова с мужем и четырьмя детьми улетела из России. Актриса сообщила об этом в личном блоге и опубликовала кадры с пляжа. Прочитайте больше ⮕

Фьюри дал совет Волкановски после поражения МахачевуЧемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе, звёздный британец Тайсон Фьюри дал совет бойцу UFC Александру Волкановски после его поражения в поединке с Исламом Махачевым. Прочитайте больше ⮕

Вопрос поддержки.В комитете Госдумы по бюджету рассказали о заложенных в бюджете средствах на семьи с детьми. Прочитайте больше ⮕

Гаэль Монфис дал совет молодым теннисистам37-летний французский теннисист Гаэль Монфис дал совет молодому поколению теннисистов. Прочитайте больше ⮕

Нико Хюлькенберг заявил, что с возрастом научился лучше одеватьсяПилот «Хааса» немец Нико Хюлькенберг ответил на вопрос, какой совет дал бы себе 23-летнему перед его первым сезоном в Формуле-1, а также рассказал, сожалеет ли он о чём-нибудь. Прочитайте больше ⮕

Кравцов объяснил законопроект об использовании смартфонов в школеМинистр просвещения РФ Сергей Кравцов дал пояснения в связи с внесением в Госдуму законопроекта об использовании смартфонов в школе. Прочитайте больше ⮕