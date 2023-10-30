Жених ищет невесту по гороскопу. Давай поженимся! Выпуск от 30.10.2023

Жених — Иван, 40 лет. После развода с женой закрутил роман с соседкой по подъезду. Когда понял, что не справляется с ролью отчима для ее сына, в экстренном порядке вызвал лифт и отправил избранницу на четыре этажа ниже. Иван — инвестор и рантье. Живет в Сочи. Гордится тем, что в 21 год открыл сеть ювелирных салонов. Признается, что он — аккуратист. Предупреждает, что перед принятием решения обращается к своей натальной карте.

Иван не вступит в отношения с девушкой, которая не пользуется косметикой и занимает позицию жертвы. Женится на эффектной сероглазой морально зрелой блондинке, которая подходит ему по гороскопу.«Грудь моя будет торчать, как стрелы». Лариса Гузеева учит Розу Сябитову использовать аффирмации. Давай поженимся. ФрагментМать невесты Ольга призналась ведущим программы «Давай поженимся», что очень гордится своим образованием и статусом москвички.

Жених Андрей рассказал в студии программы «Давай поженимся» о девушке, которая выпрашивала у него кольцо за миллион рублей и не стеснялась рассказывать о других своих «спонсорах». История возмутила Ларису Гузееву до глубины души!«Секс после 60 лет существует, но хотите ли вы поговорить об этом?» Ларису Гузееву смутили требования невесты. Давай поженимся. Фрагмент headtopics.com

Одно из основных требований 53-летней Ольги из Москвы к будущему жениху — высокое либидо. Ларису Гузееву удивили подобные условия, и она высказала Ольге свою точку зрения по столь щекотливому вопросу.Роза Сябитова не смогла поймать букет невесты на импровизированной свадьбе в студии «Давай поженимся». Букет достался героине. Роза попыталась отобрать букет у Виктории, однако девушка сумела дать отпор главной свахе страны.

Яне из Краснодара не понравилось, как ведущие программы «Давай поженимся» отнеслись к ее личной истории. Невеста обвинила Ларису Гузееву в травле и сразу же получила жесткую отповедь.Мать четверых детей Елена из Липецка считает, что любой мужчина будет счастлив жениться на ней. Лариса Гузеева раскрыла Елена глаза, попутно признавшись, что сама стала седой, пока переживала подростковый возраст детей.«Здесь так жарко или это из-за тебя?». Подкаты к невесте от женихов шоу. headtopics.com

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